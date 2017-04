Présidentielle 2017 : une analyse intéressante

Aujourd’hui, je vous propose juste une petite vidéo qui présente l’analyse d’un journaliste indépendant, menée sur le sujet ô combien polémique de l’actuelle élection présidentielle dont tout le monde s’accorde à dire que les scénarios se bousculent sans permettre d’en dégager un bien clair.

L’analyse a ceci d’intéressant qu’elle présente l’option qui me paraît, à mes yeux la plus probable (et avec le risque d’erreur que cela comporte inévitablement), à savoir que Macron ne passera pas le premier tour. Je vous laisse la découvrir ci-dessous.

Reste donc la seule question du second tour : contre Marine Le Pen, aurons-nous Mélenchon ou Fillon ?