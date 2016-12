Au-delà de la propagande. Ou presque.

On ne chôme pas à l’Éducation Nationale Populaire Démocratique de France. La Propagande y est farouchement combattue et les élèves, notamment ceux de 3ème Prépa-Pro, sont habilement conscientisés comme en atteste cet extrait, fourni par un aimable lecteur que je remercie au passage, tiré d’un manuel de Français, Nouveau programme, de la collection Hachette Éducation, ISBN 978-2-01-399730-0, à la page 98.

Ça se passe en 2016, et c’est frais, c’est détendu et ce n’est pas, même de loin, un appel à la dictature. Tout va donc bien et on peut même taxer l’exercice de vivifiant en ce qu’il rappelle (en creux) à quel point le communisme fut un fourvoiement de l’esprit. On regrette juste que l’exercice porte sur l’amusante péripétie russe et pas, pour faire bonne mesure, sur le cocasse incident national-socialiste allemand, pour rire. Nul doute que nos élites n’auraient pas plus pipé mot.