Fekl remplace Le Roux. L’état d’urgence se bidonne.

Ainsi donc, Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur et parangon de vertu, se retrouve débarqué deux mois plus tôt que prévu pour être remplacé par Matthias Fekl, le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger. Nous sommes bien en plein état d’urgence : on remplace en catastrophe un ministre de l’intérieur invisible par un ministre du tourisme en déroute.

Les terroristes n’ont qu’à bien se tenir. Les côtes.