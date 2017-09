Alimentation du corps et de l’esprit : un peu de lecture

Parfois, il faut faire une petite pause, notamment pour se sustenter.

Dans un premier temps, il faudra le faire pour l’esprit, bien sûr. Et pour cela, je ne peux que vous encourager à vous procurer « L’Etat ou la grande illusion », le dernier livre produit par Damien Theillier qui nous permet de retrouver de succulents textes de Frédéric Bastiat dont la prose se fait tous les jours plus indispensable à mesure que le pays s’enfonce dans un socialisme douillet mais mortifère. Cette réédition rafraîchit la lecture d’un de nos grands économistes, malheureusement méconnu que vous pourrez vous procurer pour un prix très modique en cliquant sur l’image et en tombant sur Amazon.

Inévitablement, après avoir dévoré ce petit ouvrage, vous aurez faim de nourriture plus substantielle.

Et là, je dis « attention ! » Les pièges de l’alimentation sucrée, maintes fois dénoncées ici comme ailleurs, se tendent déjà pour vous faire sombrer dans la malbouffe, les maux d’estomac, les maladies cardio-vasculaires voire l’apathie qui poussent (comme chacun le sait) à fredonner du Despacito, ce qui est le signe d’une mort cérébrale certaine.

Heureusement, Ulrich et Nelly Genisson ont une solution : l’alimentation cétogène qui s’accompagne (coïncidence pratique) d’un grand livre réalisé par leur soin.

Et en parlant de soin, insistons sur le résultat qui n’en manque pas : c’est un ouvrage richement illustré qui donne dangereusement envie de tout tester, deux fois, avec beaucoup de sauce – elle aussi LCHF, c’est-à-dire avec très peu de sucre et plein de bonnes graisses, celles qui contiennent du goût et les briques nécessaires à une alimentation saine. Outre une mise en page aérée et efficace, les conseils prodigués y sont clairs, les recettes appétissantes et surtout, les principes de l’alimentation cétogène sont clairement expliqués dans la première partie du livre. Tout y est, depuis les bases scientifiques (et pourquoi les recommandations officielles seraient une blague si la mort inutile de tant d’individus ne rendait pas ces errements tragiques) jusqu’aux méthodes pour se déshabituer du sucre.

Et là encore, le prix est tout à fait modique en regard de la qualité du livre et, bien avant tout, de l’impact remarquable qu’il aura sur votre santé. Au passage, signalons que les auteurs tiennent un blog bien documenté qui complémente utilement cet ouvrage.

Bonnes lectures.

(et je n’ai pas touché un rond pour ces publicités)