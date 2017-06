Une bonne louche de vacances

Et voilà ! Le mois de juin clôt une première moitié d’année 2017 rocambolesque qui restera sans nul doute dans l’Histoire de France comme celle où la politique française fut sauvagement remaniée. La seconde moitié nous éclairera sans doute sur la direction de ces changements, s’ils sont réels et profonds et marquent vraiment une autre façon de faire de la politique, s’ils ne sont que cosmétiques et ne font que renouveler les têtes sans renouveler les cerveaux, ou s’ils marquent le début d’un glissement dangereux vers d’autres paradigmes dangereux.

En attendant, le mois de juillet se profile et avec lui, quelques vacances qui nous emmèneront tranquillement quelque part en août où je pourrais reprendre un rythme aussi aléatoire que possible, d’autant qu’il y aura certainement fort à dire.

Je pressens en effet un second semestre 2017 plein de rebondissements, de politique politicienne vaseuse, de petits pas en avant et en arrière de la Macronie pas si triomphante que ça. La rentrée sociale sera-t-elle menée tambours battants par des syndicalistes remontés comme des coucous par l’avalanche d’ordonnances que Macron s’apprête à passer, ou seront-ils au contraire tétanisés par une popularité médiatique calculée du nouveau chef de l’Olympe ?

Parallèlement, le reste du monde nous réserve sans nul doute quelques surprises bien poivrées : l’actuel retournement de conjoncture économique observable un peu partout dans le monde se concrétisera-t-il en crise majeure, ou les mois de septembre et d’octobre seront-ils finalement aussi mollassons que les dernières années ? Sur le front des monnaies cryptographiques, observerons-nous leur explosion à la hausse ? À la baisse ?

Quoi qu’il en soit, je vous souhaite donc d’excellentes vacances et voudrais à nouveau en profiter pour remercier mes lecteurs assidus et occasionnels. Ceux qui ne l’ont pas déjà fait pourront se procurer quelques uns de mes goodies ici, ainsi que mes ouvrages là. D’autres pourront aussi choisir de participer à la sédition turbolibérale en faisant un don en bitcoins (millibitcoins acceptés 🙂 ) à cette adresse (et la lecture de ce billet permettra aux plus audacieux de savoir comment se procurer ces fameux bitcoins).

Et surtout, n’oubliez pas : nous voilà tous En Marche !, de gré ou de force. Reste à savoir si c’est au pas de l’oie ou chacun à notre rythme.