Eh oui, des vacances !

Oui, je sais, vous allez me dire que j’en prends trop. Mais c’est pourtant nécessaire : à nouveau, une période de vacances.

Ce blog est comme partout ailleurs : il faut bien faire une pause, pour sortir, revoir la lumière naturelle histoire de fabriquer un peu de vitamine D, aller voir des amis, leur parler des mille et un sujets que, justement, ces petits billets réguliers ont abordés. Et puis, avec les repas de Noël et du Nouvel An qui s’approchent, que voilà une belle occasion de radiner sa fraise d’hashtablonaute en balançant l’un ou l’autre sujet polémique, non ? Rien de tel qu’évoquer à nouveau la prochaine élection présidentielle, la molle médiocrité de Juppé, le flamboyant conservatisme à l’arrêt de Fillon, les niaiseries improbables de Montebourg ou les abyssales stupidités étatistes de Hammon pour mettre un peu d’ambiance entre la dinde et le dessert. Au pire, vous pouvez toujours vous procurer, pour ceux qui ne l’ont pas déjà, les petits ouvrages rigolos et polémicogènes que vous trouverez décrits ici.

Quoi qu’il en soit, je profite aussi de ces quelques lignes pour remercier, encore une fois, mes nombreux lecteurs, les réguliers comme les occasionnels, et ceux qui prennent parfois le temps d’écrire qui un petit commentaire dans le bas des articles, qui un petit e-mail qui me parvient et auquel je réponds parfois (à tous ceux à qui je n’ai pas répondu : ce n’est pas une question de contenu, mais bien plus souvent de temps, rassurez-vous).

Vos commentaires et vos e-mails d’encouragement me permettent de continuer l’exercice, et je vous remercie pour l’énergie qu’ils me procurent. Bien évidemment, ça marche aussi pour les dons (de toute forme, qu’on peut faire ici) ou en bitcoin, en versant à l’adresse 1BuyJKZLeEG5YkpbGn4QhtNTxhUqtpEGKf . J’espère que les prochaines semaines, les prochains mois permettront encore quelques beaux billets. En attendant, je vous remercie de continuer à participer, à m’envoyer vos liens, à partager les articles, à les retweeter, à les faire connaître. La bataille des idées ne se gagnera pas seulement dans votre tête mais dans celle des autres.

Enfin, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes. Que Noël vous soit bénéfique et agréable, à vous et vos proches. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé, retour de l’être aimé et de savoir démarrer, enfin, des motos russes.

2017 s’annonce déjà olympique en terme de niveau économique et politique. Espérons qu’elle le soit aussi pour vous et que nous puissions, fin décembre 2017, en tracer un bilan positif (et en tout cas, nettement plus « globalement positif » que celui du communisme). Haut les cœurs, on y croit.

Champagne.