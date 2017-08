Je suis naturellement grand, beau, j’ai le teint buriné par le soleil et le sourire enjôleur et des mocassins à gland, un très gros zizi et une absence totale de lucidité sur mes qualités et mes défauts ce qui rend la phrase complètement invraisemblable. Soyons fou, j’ai écrit des livres en plus de ce blog.

Et voici une photo qui en dit déjà trop long.

Eh oui. Faut bien au moins ça.